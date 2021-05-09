Илон Маск рассказал о своём нарушении психического развития

В этом предприниматель признался, когда исполнял роль ведущего телепередачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Маск заявил, что для него честь стать ведущим такой программы. Своё выступление он назвал историческим, так как Илон стал первым ведущим Saturday Night Live с синдромом Аспергера или, по крайней мере, тем, кто признался в этом.

Маск также отметил, что действительно пишет в Twitter неоднозначные вещи, но «так уж работает» его мозг.

Синдромом Аспергера называют общее нарушение психического развития, при котором человек испытывает трудности в социальном взаимодействии, а также имеет ограниченный и повторяющийся круг интересов и занятий. Часто такие люди бывают неуклюжими. В МКБ-11 синдром Аспергера причисляют к расстройствам аутистического спектра.