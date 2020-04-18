Илон Маск рассказал об изменениях в электропикапе Tesla

Продажи Tesla Cybertruck пока не начались. Компания продолжает работать над электропикапом. В частности, как рассказал Илон Маск в Twitter, инженеры трудятся над увеличением хода пневматической подвески, чтобы машина лучше вела себя на бездорожье.

Также, по словам Маска, Cybertruck стал меньше — на 3%. За счёт это произошло, не поясняется. Кроме того, электропикап получил меньшую высоту подоконной линии и более ровную центральную линию.

Напомним, Tesla планирует выпускать Cybertruck в трёх версиях. Первая сможет пройти на одном заряде до 400 км, вторая — до 480 км, а третья — до 800 км.