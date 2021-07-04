Илон Маск ответил на пост National Geographic о токсоплазмах — паразитах, которые часто встречаются у кошачьих. «Токсоплазмы инфицируют крыс, кошек, а затем и людей, которые делают видео с котами. ИИ обучается, чтобы достичь уровня человеческого интеллекта, как раз на видео с котами, это делает токсоплазмы настоящими арбитром нашей судьбы», — написал предприниматель.

Эти паразиты на самом деле поражают крыс и мышей, и учёные считают, что они влияют на ум грызунов, заставляя их терять страх перед хищниками, в том числе кошками. Заражённых крыс легче поймать, поэтому коты инфицируются, а затем передают инфекцию людям. Есть исследования, которые показывают, что заражённые токсоплазмами люди более склонны к риску.

Конечно, маловероятно, что именно мозговой паразит заставит людей создать супер-ИИ. Однако склонность к рискованному поведению может побудить людей, например, финансировать смелые проекты, в том числе в области искусственного интеллекта.