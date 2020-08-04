Илон Маск рассказал, в каком случае человечество ждет успешное будущее

Так, согласно опубликованной Илоном Маском информации, для этого человечество должно достичь такого уровня, при котором путешествия в космос станут обыденностью. ”Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено”, — поделился основатель SpaceX на своей странице.

Напомним, что нескольким ранее стало известно, когда Россия отправит туристов в космос. Случится это, по словам представителей пресс-службы Роскосмоса, уже в конце 2021 года. Сообщается, что отправить на МКС планируется двух туристов, имена которых будут оглашены в начале 2021 года.