Илон Маск раздул скандал вокруг OpenAI: раскрыты новые «грехи» уволенного гендиректора

В письме, которое теперь удалено с GitHub, утверждается, что Альтман и соучредитель компании Грег Брокман, который также пострадал в результате недавней перестановки, обманывали и манипулировали компанией.

Сообщение Маска, намекающее на «проблемы, которые стоит расследовать», усиливает напряженность в отношениях между ним и Альтманом, бывшими союзниками, ставшими соперниками (Маск был одним из основных инвесторов OpenAI в прошлом).

В письме содержался также призыв к расширенному расследованию предполагаемых нарушений со стороны совета директоров. Поступок Маска подливает масла в огонь, а подлинность заявлений остается непроверенной.