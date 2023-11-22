Илон Маск раздул скандал вокруг OpenAI: раскрыты новые «грехи» уволенного гендиректора

Илон Маск раздул скандал вокруг OpenAI: раскрыты новые «грехи» уволенного гендиректораОдно из важнейших событий техномира этого года
Новой главой в истории OpenAI стало то, что Илон Маск разжег новый «хаос», опубликовав в X (бывший Twitter) анонимное письмо, где в подлых действиях обвинялся отстраненный (уже вернувшийся) от должности генеральный директор Сэм Альтман.
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В письме, которое теперь удалено с GitHub, утверждается, что Альтман и соучредитель компании Грег Брокман, который также пострадал в результате недавней перестановки, обманывали и манипулировали компанией.
Сообщение Маска, намекающее на «проблемы, которые стоит расследовать», усиливает напряженность в отношениях между ним и Альтманом, бывшими союзниками, ставшими соперниками (Маск был одним из основных инвесторов OpenAI в прошлом).
В письме содержался также призыв к расширенному расследованию предполагаемых нарушений со стороны совета директоров. Поступок Маска подливает масла в огонь, а подлинность заявлений остается непроверенной.