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Илон Маск сделает автопилот бесплатным во всех Tesla

Первым делом обновление коснётся Model S
Компания Илона Маска Tesla решила бесплатно добавить во все электрокары некоторые функции автопилота. Раньше они были доступны только при покупке целого пакета автоматического пилотирования.

По данным Tesla, не все владельцы электрокаров покупают такие пакеты. Во имя безопасности клиентов компания сделает две функции из пакета абсолютно бесплатными. Это функция предотвращения выезда с полосы движения (Lane Departure Avoidance) и аварийное предотвращение выезда с полосы движения (Emergency Lane Departure Avoidance). Обе функции проверяют, движется ли автомобиль по своей полосе. Первая замедляет электрокар и включает аварийные огни, если он начинает выезжать на другую полосу без включённого поворотника.

Вторая функция направляет автомобиль обратно на свою полосу, в случае выезда с неё и угрозе столкновения с другой машиной. Она предустановлена автоматически. Первую же функцию можно включать по своему усмотрению.

Сначала эти функции появятся во всех машинах Model 3, а уже потом в других моделях, выпущенных не раньше октября 2016 года. Обновление придёт по облаку.

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