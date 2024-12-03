Илон Маск сделает из SpaceX самый дорогой в мире стартап

Опубликовано 03 декабря 2024, 21:001 мин.
Илон Маск сделает из SpaceX самый дорогой в мире стартапКомпания повысит оценку до $350 млрд
Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило о планах Илона Маска провести тендер для повышения рыночной оценки космической компании SpaceX до $350 млрд. В июне 2024 года капитализация SpaceX составляла $210 млрд.
© SpaceX
Тендерное предложение касается выкупа акций SpaceX у сотрудников и ранних акционеров. Подробности потенциальной сделки держатся в секрете. Отмечается, что после победы на выборах Доналда Трампа, которого поддерживал Маск, акции Spacex резко выросли на 42%.
Если тендер состоится и капитализация компании достигнет $350 млрд, SpaceX станет самым дорогим в мире стартапом. Сейчас лидер в этом — китайская корпорация ByteDance, владеющая TikTok, которая оценивается в $300 млрд.