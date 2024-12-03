Илон Маск сделает из SpaceX самый дорогой в мире стартап

Тендерное предложение касается выкупа акций SpaceX у сотрудников и ранних акционеров. Подробности потенциальной сделки держатся в секрете. Отмечается, что после победы на выборах Доналда Трампа, которого поддерживал Маск, акции Spacex резко выросли на 42%.

Если тендер состоится и капитализация компании достигнет $350 млрд, SpaceX станет самым дорогим в мире стартапом. Сейчас лидер в этом — китайская корпорация ByteDance, владеющая TikTok, которая оценивается в $300 млрд.