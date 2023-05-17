Илон Маск снова раскритиковал любителей работать из дома

Так, предприниматель назвал удалённую работу «неправильной с моральной точки зрения» и «ерундой», утверждая, что это несправедливо по отношению к тем работникам, которые не могут работать из дома.

Стоит отметить, что Маск уже известен своим негативным отношением к политике работы на дому и после покупки Twitter он запретил её сотрудникам компании. В свежем интервью CNBC он был ещё более эмоционален, утверждая, что работа на дому снижает продуктивность.

Напомним, что в июне 2022 года Маск ввёл достаточно строгую политику «возврата» в офис для работников Tesla, предупредив, что они потеряют свои рабочие места, если откажутся это сделать.

Работники должны проводить в офисе минимум 40 часов в неделю; всё, что меньше, будет считаться «не в полную силу».