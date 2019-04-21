Илон Маск снова заговорил по-русски

Илон Маск ответил на твит одного из пользователей, звучавший так: «...Илон, а вы осваиваете космос точно не для того, чтобы привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят?». Маск на это лишь спросил: «Где инопланетяне?». Затем кто-то написал ему, что инопланетяне живут на Марсе под землёй, и Маск глубокомысленно отметил: «Вот где собака зарыта».

Ещё одну реплику по-русски «Говорят, что кур доят» Илон оставил в ответ пользователю под ником weerhov.

Маск не в первый раз общается с подписчиками в твиттере на русском языке. В феврале он ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?».