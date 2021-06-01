Что интересно, в SpaceX уже показали, как может выглядеть новый проект после реализации. Параллельно с этим космическая компания готовится к испытаниям Starship в орбитальном полёте. Вместе с этим корпорация занята подготовкой и к другому испытанию — тестированию ускорителя ракеты Super Heavy.