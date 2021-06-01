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Илон Маск создаст два плавучих космодрома на базе нефтяных вышекА назовут их Фобос и Деймос
В сети появилась информация о свежем проекте Илона Маска. Он, в рамках деятельности SpaceX, выкупил две нефтяные вышки. Из них миллиардер намерен создать полноценные плавучие космодромы для запуска и приземления космических ракет.
При этом главным аппаратом, который планируется запускать с новых платформ, называется многоразовая ракета Starship, пишет TechCrunch. Назвали же два новых космодрома Деймос и Фобос — в честь лун Марса.
Что интересно, в SpaceX уже показали, как может выглядеть новый проект после реализации. Параллельно с этим космическая компания готовится к испытаниям Starship в орбитальном полёте. Вместе с этим корпорация занята подготовкой и к другому испытанию — тестированию ускорителя ракеты Super Heavy.