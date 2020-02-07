Илон Маск создаст новую компанию

Так, в рамках встречи с инвесторами, президент Starlink Гвинн Шотвелл заявил, что провайдер будущего, коим и является его подразделение, вполне может стать отличным бизнесом для выхода на биржу.

Напомним, что инженеры проекта на сегодняшний день добились немалых успехов. Так, им уже удалось вывести на орбиту более 240 спутников, которые в будущем займутся обеспечением доступа к интернету с абсолютно любой точки планеты. Что интересно, финальная часть данного проекта, в рамках которого на орбиту будут выведены абсолютно все запланированные спутники, должна будет завершиться уже летом 2020 года.