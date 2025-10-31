Илон Маск: SpaceX ежегодно запускает столько спутников, сколько у всех остальных уже на орбите

Об этом он написал в соцсети X, комментируя сообщение журналиста Сойера Мерритта.

К концу октября 2025 года SpaceX провела 138 запусков, уже превзойдя результат за весь 2024-й. При этом число выведенных спутников Starlink превысило 2500, что стало новым рекордом для компании.

По темпам запусков Falcon 9 и Falcon Heavy компания обогнала все национальные космические агентства, включая NASA, ESA, Роскосмос и CNSA.

Таким образом, к концу 2025 года Starlink стал крупнейшей спутниковой сетью в истории, а SpaceX — безусловным лидером по количеству запусков и объёму выведенных на орбиту аппаратов.