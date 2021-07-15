Илон Маск спрогнозировал год появления города на Марсе

Помимо прочего глава SpaceX признался, что компания намерена увеличить производство ракетных двигателей Raptor, необходимых для корабля многоразового использования. Напомним, что последние как раз предназначены для транспортировки людей на Марс.

Один из пользователей решил уточнить у Маска, в какому количеству произведенных двигателей Raptor стремится компания, получив в ответ “От 800 до 1000”.

“Примерно столько нужно, чтобы за 10 лет создать флот, необходимый для постройки самодостаточного города на Марсе. Самому городу, вероятно, понадобится около 20 лет, поэтому мы надеемся, что он будет построен примерно к 2050 году”, — поделился глава SpaceX.