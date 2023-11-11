Наука и технологии
03:00, 11 ноября 2023
1 мин.

Илон Маск спрятался от повестки в суд

Вполне удачно

Как сообщается, певица Граймс (Grimes), мать детей Илона Маска, приложила немало усилий, чтобы чтобы официально уведомить его об иске в рамках судебной борьбы за физическую опеку над их тремя детьми. Однако ее усилия не увенчались успехом.

Илон Маск спрятался от повестки в суд

© Ferra.ru

Согласно судебным документам, полученным Insider, Граймс наняла четырех судебных исполнителей, которые пытались найти Маска по меньшей мере в десятке мест, включая стартовую площадку SpaceX и гигафабрику Tesla в Остине. Несмотря на их усилия, Маска им найти не удалось, и команда Граймс прибегла к более простому варианту, доставив документы на предприятия и объекты недвижимости Маска, а не непосредственно ему.

Граймс утверждает, что достаточным доказательством вручения иска является то, что ее команда передала документы охране в здании компании X.

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