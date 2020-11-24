Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

Состояние Илона Маска оценивается в $128 млрд. Поразительно то, что с начала года оно выросло на $100 млрд. Это произошло благодаря росту капитализации компании Tesla, основанной Маском. Если в январе 2020 года она была равна менее $100 млрд, то сейчас — примерно $500 млрд.

Теперь рейтинг выглядит так: