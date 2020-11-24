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Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

Теперь он второй самый богатый человек на планете
Илон Маск обошёл Билла Гейтса в рейтинге Bloomberg Billionaires Index и стал вторым богатейшим человеком в мире. Первое место всё ещё принадлежит Джеффу Безосу, основателю Amazon.

Состояние Илона Маска оценивается в $128 млрд. Поразительно то, что с начала года оно выросло на $100 млрд. Это произошло благодаря росту капитализации компании Tesla, основанной Маском. Если в январе 2020 года она была равна менее $100 млрд, то сейчас — примерно $500 млрд.

Теперь рейтинг выглядит так:

  1. Джефф Безос — $182 млрд;
  2. Илон Маск — $128 млрд;
  3. Билл Гейтс — около $128 млрд;
  4. Бернар Арно (президент Louis Vuitton Mot Hennessy) — $105 млрд;
  5. Марк Цукерберг — $102 млрд.