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Илон Маск стал богаче Билла Гейтса
Теперь он второй самый богатый человек на планете
Илон Маск обошёл Билла Гейтса в рейтинге Bloomberg Billionaires Index и стал вторым богатейшим человеком в мире. Первое место всё ещё принадлежит Джеффу Безосу, основателю Amazon.
Состояние Илона Маска оценивается в $128 млрд. Поразительно то, что с начала года оно выросло на $100 млрд. Это произошло благодаря росту капитализации компании Tesla, основанной Маском. Если в январе 2020 года она была равна менее $100 млрд, то сейчас — примерно $500 млрд.
Теперь рейтинг выглядит так:
- Джефф Безос — $182 млрд;
- Илон Маск — $128 млрд;
- Билл Гейтс — около $128 млрд;
- Бернар Арно (президент Louis Vuitton Mot Hennessy) — $105 млрд;
- Марк Цукерберг — $102 млрд.