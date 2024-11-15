Илон Маск стал на шаг ближе к запуску роботакси благодаря... победе Трампа на выборах

В условиях, когда продажи электромобилей Tesla стабилизировались, Маск делает ставку на беспилотные такси, несмотря на сложные технологические и юридические барьеры.

Трамп, как один из крупнейших сторонников предпринимателя, планирует назначить его руководителем новой службы, призванной упростить бюрократические процедуры.

В настоящее время Tesla сталкивается с разнородным регулированием в разных штатах, что затрудняет внедрение беспилотных технологий.

Маск ранее критиковал такую систему и выступал за единый федеральный стандарт для беспилотных автомобилей. На должности, связанной с «повышением эффективности», он сможет продвигать свои идеи на федеральном уровне.

Однако, даже если Маск получит более лояльное регулирование, Tesla всё ещё предстоит решить множество проблем, включая обеспечение страховки и юридическую ответственность за аварии.