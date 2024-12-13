Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $400 миллиардов

Опубликовано 13 декабря 2024, 05:151 мин.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $400 миллиардовПоздравим его
Чистое состояние Илона Маска достигло рекордных 439,2 миллиарда долларов, он стал первым человеком, преодолевшим отметку в 400 миллиардов долларов. Этот скачок произошел после того, как SpaceX была оценена в 350 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, состояние Маска, которому принадлежит около 42 % акций SpaceX, увеличилось на 50 миллиардов долларов всего за один день.
В этом году состояние Маска уже выросло на 155 миллиардов долларов, чему в значительной степени способствовала динамика акций Tesla. В 2024 году акции Tesla выросли на 71 % благодаря оптимизму инвесторов и “ралли” после победы Дональда Трампа на выборах. Аналитики также по-прежнему уверены в будущем Tesla, ссылаясь на возможности роста в области роботизированных автомобилей и инициатив, основанных на ИИ, таких как роботы Optimus.
Этот рост произошел несмотря на недавнее решение суда штата Делавэр, отклонившего “пакет вознаграждений” Маска в Tesla. Компания планирует подать апелляцию.