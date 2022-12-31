Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долларов

Как пишет Bloomberg, состояние Илона снизилось до 137 млрд долларов. Это случилось после резкого падения стоимости акций Tesla. В ноябре 2021 года состояние предпринимателя составляло 340 млрд долларов.

Теперь в индексе миллиардеров Bloomberg первую строчку занимает глава компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 162 млрд долларов. Илон Маск находится на второй строчке.