Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долларов

11:01, 31 декабря 2022
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Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долларовРекорды бывают разные
Илон Маск был вторым человеком в истории, накопившим личное состояние в размере более 200 млрд долларов (после Джеффа Безоса). Теперь же он стал первым, кто умудрился потерять эти деньги.
Фото: Flickr
Как пишет Bloomberg, состояние Илона снизилось до 137 млрд долларов. Это случилось после резкого падения стоимости акций Tesla. В ноябре 2021 года состояние предпринимателя составляло 340 млрд долларов.
Теперь в индексе миллиардеров Bloomberg первую строчку занимает глава компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 162 млрд долларов. Илон Маск находится на второй строчке.