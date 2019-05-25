Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором

Согласно исследованию, проведённому изданием совместно с консалтинговой компанией Equilar, за прошлый год Маск заработал около $2,3 миллиарда, в основном благодаря акционерным опционам. Илон получал их, выполняя цели развития компании Tesla.

На втором месте в списке оказался генеральный директор телесети Discovery Дэвид Заслав (David Zaslav), и его совокупный заработок составил $129 миллионов. Существенный разрыв, не правда ли? Это особенно хорошо видно по графику: