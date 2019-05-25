Ferra

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором

С огромным отрывом
Издание New York Times опубликовало отчёт о заработке генеральных директоров 200 крупных публичных компаний за 2018 год. Илон Маск (Elon Musk) оказался безусловным лидером в списке, да так, что исследователям пришлось придумывать новый способ отображения данных.

Согласно исследованию, проведённому изданием совместно с консалтинговой компанией Equilar, за прошлый год Маск заработал около $2,3 миллиарда, в основном благодаря акционерным опционам. Илон получал их, выполняя цели развития компании Tesla.

На втором месте в списке оказался генеральный директор телесети Discovery Дэвид Заслав (David Zaslav), и его совокупный заработок составил $129 миллионов. Существенный разрыв, не правда ли? Это особенно хорошо видно по графику:

New York Times

А вот ещё один график, показывающий соотношение заработка Маска и заработка других 65 самых высокооплачиваемых гендиректоров из списка:

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...