Илон Маск: Starship не отреагировал на команду самоуничтожения с первого раза

Началось всё с того, что гигантский 120-метровый комплекс ракеты и ускорителя взлетел с космодрома компании в Южном Техасе. И только через 40 долгих секунд неконтролируемого падения через небо SpaceX смогла активировать систему прекращения полёта ракеты.

По словам Маска, ракета не сразу отреагировала на команду самоуничтожения из-за энергетического события, вызвавшего отказ нескольких двигателей ракеты.

Это шокирующее открытие, учитывая уровень риска, подтверждает теорию о том, что SpaceX могла спешить с запуском ракеты, не проведя должного анализа.

Маск признал, что «разрушение баков заняло слишком много времени» и добавил, что «структурные запасы ракеты оказались лучше, чем ожидалось». Для следующей попытки компания учтёт этот опыт и гарантирует, что «ракета взорвется немедленно, если потребуется прекратить полёт».