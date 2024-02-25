Илон Маск столкнулся с новыми проблемами на фоне резкого падения акций Tesla

После звездного 2023 года акции Tesla упали почти на 23% в этом году. Инвесторы обеспокоены потенциальным замедлением глобальных продаж электромобилей, особенно в Китае с его нестабильной экономикой. Это падение уничтожило примерно 188 миллиардов долларов из оценки Tesla, вытеснив ее из группы «Великолепная семерка», состоящей из высокотехнологичных акций. Личное состояние Маска, в значительной степени связанное с его долей в Tesla, сократилось на 21 миллиард долларов из-за падения акций.

Интересно также, что судья в штате Делавэр вынес решение о запрете выплаты Маску вознаграждения за Tesla в размере 55 миллиардов долларов, что может поставить под угрозу его положение самого богатого человека в мире. Это решение также заставило Маска предложить перенести регистрацию компании Tesla в Техас.

Хотя эти события рисуют сложную картину для Маска, важно отметить, что цена акций Tesla по-прежнему выше, чем год назад, и за последние пять лет они продемонстрировали огромный рост. Кроме того, личное состояние Маска, несмотря на недавнее падение, остается значительным.