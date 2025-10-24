Илон Маск: Tesla близка к прорыву с гуманоидным роботом Optimus

Tesla планирует начать производство Optimus в этом году и масштабировать выпуск до миллиона единиц в год к концу 2026 года, значительно раньше первоначального срока 2030 года.

Маск уверен, что робот может стать крупнейшим продуктом Tesla и в будущем обеспечивать более 80% стоимости компании. Он также говорил, что тысячи роботов смогут помогать сотрудникам на заводах Tesla, выполняя опасные, монотонные и повторяющиеся задачи.