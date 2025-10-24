Илон Маск: Tesla близка к прорыву с гуманоидным роботом Optimus

Опубликовано 24 октября 2025, 14:151 мин.
Илон Маск: Tesla близка к прорыву с гуманоидным роботом OptimusБольшие планы
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его команда находится «на пороге чего-то по-настоящему грандиозного» с Optimus — гуманоидным роботом, над которым компания работает с 2021 года. Уже третья модель ожидается в первом квартале 2026 года. Маск утверждает, что робот будет настолько продвинутым, что «будет выглядеть как человек в костюме робота».
© Tesla
Tesla планирует начать производство Optimus в этом году и масштабировать выпуск до миллиона единиц в год к концу 2026 года, значительно раньше первоначального срока 2030 года.
Маск уверен, что робот может стать крупнейшим продуктом Tesla и в будущем обеспечивать более 80% стоимости компании. Он также говорил, что тысячи роботов смогут помогать сотрудникам на заводах Tesla, выполняя опасные, монотонные и повторяющиеся задачи.