Илон Маск удалил твит о чипировании людей Биллом Гейтсом

Мем сделал американский политический карикатурист Бен Гаррисон (Ben Garrison). На картинке изображён Билл Гейтс, который руководит планом «обязательной вакцинации». Последний шаг этого плана — перезапустить портативный медиаплеер 2006 года Zune.

«Скоро вы почувствуете странное желание пользоваться Zune», — написал Илон Маск. Похоже, что чуть позже предприниматель пожалел об опубликованном твите и удалил его спустя два часа. За это время сообщение успели ретвитнуть более 5000 раз.