Илон Маск уедет из Калифорнии, чтобы платить меньше налогов

The Verge напоминает, что в июле Маск анонсировал постройку Tesla нового завода в Остине, Техас. На этом предприятии будут производить модели Cybertruck, Model Y, Model 3. Компания получила льгот на десятки миллионов долларов, чтобы построить завод в Остине. Кроме того, в этом городе уже есть предприятия другой компании Маска Boring Company и SpaceX.

Ещё важно знать, что недавно Маск спорил с властями Калифорнии, когда те закрыли завод Tesla из-за пандемии. В мае Илон заявил, что собирается вывести свою компанию из штата.

Если Маск всё-таки станет жить в Техасе, ему придётся платить гораздо меньше налогов. К тому же ему ещё предстоит заработать более $50 млрд на опционах, а в Техасе нет подоходного налога с физических лиц.