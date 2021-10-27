Илон Маск установил рекорд и стал богатейшим человеком планеты за время существования рейтинга Forbes

Но в 2021 году начал удивлять Илон Маск. Сначала он сместил экс-главу онлайн-гиганта с первого места. Правда, затем всё же вернулся на вторую строчку. А сейчас, как стало известно, основатель SpaceX установил рекорд.

На момент написания материала, ему принадлежало капитала на 272,3 млрд долларов. Это, по данным Forbes, сделало Маска «самым богатым человеком в мировой истории».

Одной из причин такого резкого улучшения финансового благосостояния миллиардера стало резкое подорожание акций Tesla. Их рост за один только минувший понедельник превысил 13%. Это, к слову, позволило производителю электромобилей подорожать до свыше 1 трлн долларов.