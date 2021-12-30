Илон Маск уточнил, когда человек впервые высадится на Марс

По словам Маска, определяющий фактор — проектирование подходящей машины. В будущем он намерен построить порядка тысячи ракет Starship и отправлять по три корабля в день, чтобы высадить на Марс не менее 1 млн человек.

Главным препятствием на этом пути Маск считает стоимость топлива. «В настоящее время никто не может полететь на Марс за один триллион долларов. Никакая сумма денег не поможет вам достать билет на Марс», — сказал владелец SpaceX.

Но многие эксперты раскритиковали его оптимизм. По их мнению, высадка на Марс произойдёт значительно позже.