Наука и технологии
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Илон Маск в девятый раз успешно приземлил первую ступень одной и той же ракеты Falcon 9
Что стало очередным рекордом компании
Накануне стало известно, что SpaceX Илона Маска в очередной раз успешно отправила в космос новую партию спутников для проекта Starlink. Но, как выяснилось позднее, этот запуск также установил и новый рекорд.
Так, космическая компания в девятый раз успешно посадила одну и ту же первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, пишет CNET. По словам издания, таким образом Илон Маск установил новый стандарт качества для отрасли в целом и сферы использования многоразовых ракет в частности.
Напомним, что что в общей сложности SpaceX вывела на орбиту 60 космических аппаратов. Сам запуск состоялся 14 марта в 13:01 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.