Илон Маск в девятый раз успешно приземлил первую ступень одной и той же ракеты Falcon 9

Так, космическая компания в девятый раз успешно посадила одну и ту же первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, пишет CNET. По словам издания, таким образом Илон Маск установил новый стандарт качества для отрасли в целом и сферы использования многоразовых ракет в частности.

Напомним, что что в общей сложности SpaceX вывела на орбиту 60 космических аппаратов. Сам запуск состоялся 14 марта в 13:01 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.