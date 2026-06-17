Илон Маск в ответ на статью о себе пошутил про убийство журналистов

Статья рассказывала о том, как Маск, возглавив государственную комиссию по эффективности, сократил финансирование зарубежной помощи. Именно эти решения, по данным СМИ, привели к сотням тысяч смертей.

Маск ответил в X: «Если бы я был убийцей, эти придурки из Verge давно были бы мертвы». К посту он приложил смеющийся смайлик.

Главный редактор The Verge Нилай Патель поблагодарил Маска за упоминание и дал ссылку на статью, чтобы все могли её прочитать. Патель заметил, что не воспринимает угрозы Маска всерьёз, потому что тот «говорит много всего». Также он пошутил, что хотел бы, чтобы Маск чаще ссылался на The Verge.