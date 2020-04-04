Илон Маск вместо аппаратов для вентиляции лёгких пожертвовал больницам более дешёвые приборы

СМИ сообщают, что в американские больницы привезли 1255 БИПАП-аппаратов, которые предназначены для неинвазивной поддержки дыхания. Они рекомендованы для лиц, страдающих обструктивным апноэ, то есть частыми остановками дыхания во сне. Также БИПАП-аппараты могут применяться для помощи пациентам с хронической респираторной недостаточностью, гиповентиляцией при ожирении, нервно-мышечными болезнями и другими.

Такие аппараты стоят $800. А вот аппараты ИВЛ, которые требовались, оценены в $50 000. Некоторые эксперты считают, что БИПАП-аппараты, в принципе, можно использовать при лечении коронавирусной инфекции в нетяжёлой форме. Однако врачи предупреждают, что поскольку аппараты неинвазивны, они могут способствовать распространению коронавируса.