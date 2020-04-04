Наука и технологии
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Илон Маск вместо аппаратов для вентиляции лёгких пожертвовал больницам более дешёвые приборы
Они не очень подходят для лечения коронавирусной инфекции
Недавно компания Tesla заявила, что закупила 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и отправила их в больницы США. Однако случился конфуз. Оказалось, что глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) вместо аппаратов для вентиляции лёгких пожертвовал более дешёвые приборы.
СМИ сообщают, что в американские больницы привезли 1255 БИПАП-аппаратов, которые предназначены для неинвазивной поддержки дыхания. Они рекомендованы для лиц, страдающих обструктивным апноэ, то есть частыми остановками дыхания во сне. Также БИПАП-аппараты могут применяться для помощи пациентам с хронической респираторной недостаточностью, гиповентиляцией при ожирении, нервно-мышечными болезнями и другими.
Такие аппараты стоят $800. А вот аппараты ИВЛ, которые требовались, оценены в $50 000. Некоторые эксперты считают, что БИПАП-аппараты, в принципе, можно использовать при лечении коронавирусной инфекции в нетяжёлой форме. Однако врачи предупреждают, что поскольку аппараты неинвазивны, они могут способствовать распространению коронавируса.