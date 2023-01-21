Илон Маск во время суда признал игнорирование просьб друзей не писать провокации в Twitter

На Маска ранее подала в суд группа инвесторов Tesla. Маск выступал на суде чуть более 30 минут, после чего судебное заседание было прервано до следующего понедельника. Но адвокаты истцов задали много вопросов о его “привычках” в Twitter, в частности, о всех людях в его жизни, которые умоляли его уйти с сайта.

Среди людей, которые просили его прекратить писать в соцсети был Антонио Грасиас, бывший директор в совете директоров Tesla, инвесторы Рон Барон и Сэм Теллер, бывший фактический руководитель аппарата Маска и другие близкие соратники. "Полагаю, что я продолжал писать в Twitter, да", - ответил Маск на вопрос, игнорировал ли он своих советников и инвесторов.

Истцы пытаются представить Маска как безрассудного человека, который пренебрегает советами о том, какое значительное влияние его публичные заявления могут оказать на курс акций его компании и акционеров.