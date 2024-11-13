Илон Маск возглавит новое «Министерство правительственной эффективности»

Об этом назначении Трамп сообщил на Truth Social, добавив, что Маск будет работать в команде с бывшим кандидатом в президенты Вивеком Рамасвами для реструктуризации федеральных агентств и упрощения нормативных требований.

Точные обязанности Маска пока неясны, но заявление Трампа предполагает, что департамент будет консультативным органом, который будет работать с Белым домом и Управлением по управлению и бюджету для проведения масштабных реформ в госучреждениях.

Инициатива должна завершиться к 4 июля 2026 года и обещает привнести в управление «предпринимательский подход».