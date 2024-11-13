Опубликовано 13 ноября 2024, 19:421 мин.
Илон Маск возглавит новое «Министерство правительственной эффективности»Для оптимизации госуправления при Трампе
Избранный президент Дональд Трамп назначил генерального директора Tesla Илона Маска на руководящую роль в новой инициативе под названием «Министерство правительственной эффективности» (DOGE, да как мемная криптовалюта), направленной на сокращение бюрократии и нецелевых расходов в правительстве.
Об этом назначении Трамп сообщил на Truth Social, добавив, что Маск будет работать в команде с бывшим кандидатом в президенты Вивеком Рамасвами для реструктуризации федеральных агентств и упрощения нормативных требований.
Точные обязанности Маска пока неясны, но заявление Трампа предполагает, что департамент будет консультативным органом, который будет работать с Белым домом и Управлением по управлению и бюджету для проведения масштабных реформ в госучреждениях.
Инициатива должна завершиться к 4 июля 2026 года и обещает привнести в управление «предпринимательский подход».