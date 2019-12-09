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Илон Маск впервые проехался на электропикапе Cybertruck
По Лос-Анджелесу
На улицах Лос-Анджелеса заметили электропикап Cybertruck компании Tesla, которую возглавляет Илон Маск (Elon Musk). За рулём автомобиля сидел, собственно, сам гендиректор.
Об этом пишет издание TMZ. По информации журналистов, Илон Маск приехал на пикапе в ресторан Nobu в Малибу. Его сопровождали певица Граймс (Grimes) и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen). Кроме того, Маск после ужина показал машину актёру Эдварду Нортону (Edward Norton).
Интересно, что Cybertruck в том виде, в каком был презентован, не отвечает требованиям американских регуляторов. В частности они предъявили претензии по поводу передних фар, которые светили одной сплошной полосой. Сообщается, что в ресторан Маск поехал уже на изменённом автомобиле. Серийное производство машины сможет начаться только после того, как её приведут в полное соответствие с требованиями.