Илон Маск впервые проехался на электропикапе Cybertruck

Об этом пишет издание TMZ. По информации журналистов, Илон Маск приехал на пикапе в ресторан Nobu в Малибу. Его сопровождали певица Граймс (Grimes) и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen). Кроме того, Маск после ужина показал машину актёру Эдварду Нортону (Edward Norton).

Интересно, что Cybertruck в том виде, в каком был презентован, не отвечает требованиям американских регуляторов. В частности они предъявили претензии по поводу передних фар, которые светили одной сплошной полосой. Сообщается, что в ресторан Маск поехал уже на изменённом автомобиле. Серийное производство машины сможет начаться только после того, как её приведут в полное соответствие с требованиями.