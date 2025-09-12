Илон Маск всего на сутки потерял звание богатейшего человека планеты

В один день состояние Эллисона увеличилось более чем на 101 миллиард долларов, достигнув 393 миллиардов долларов, что стало рекордным однодневным ростом в истории. В то же время состояние Маска составляло около 385 миллиардов долларов. Однако к закрытию бирж в США вечером того же дня Маск снова стал лидером с 384,2 миллиарда долларов, а Эллисон — на миллиард меньше.

Ранее Маск впервые возглавил список богатейших людей мира в 2021 году. За это время звание самого богатого несколько раз переходило к другим: в 2021 году — к Бернарду Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy), а в 2024 году — к Джеффу Безосу (Amazon).

Напомним, колебания состояния миллиардеров напрямую зависят от курса акций их компаний. Когда стоимость акций резко растет или падает, состояние владельца меняется соответственно.