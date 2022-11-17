Илон Маск выбрал преемника на пост главы Tesla

Мердок не назвал имя возможного преемника, но когда адвокат истца попросил подтвердить, назвал ли Илон Маск кого-то в качестве потенциального преемника, он ответил: "На самом деле назвал", сообщает Reuters.

Мердок отметил, что Маск никогда не говорил ему о том, что он может в скором времени покинуть Tesla, и что он не знает, говорил ли Маск кому-либо еще о том, что он собирается в скором времени покинуть Tesla.

Аудиторский комитет Tesla следит за ситуацией с Twitter, подтвердил Мердок, добавив, что комитет обсуждал возможность того, чтобы некоторые инженеры Tesla работали в Twitter. Он сказал, что, насколько он понимает, большая часть работы уже выполнена и что это было краткосрочное внедрение.