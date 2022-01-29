Илон Маск выпустил фирменный микрофон для караоке Tesla

По словам представителей Tesla, микрофон автоматически сопрягается с информационно-развлекательной системой Leishi KTV. TeslaMic поставляется в комплекте из двух штук. Комплект стоит около 188 долларов.

Пока неясно, будет ли Tesla продавать TeslaMic за пределами Китая. Однако уже существует официальный микрофон Carpool Karaoke, который можно подключить к аудиосистеме автомобиля, но вам придется предоставить свои собственные треки и видео с текстами песен.

Ранее стало известно, что в Китае начали обворовывать зарядные станции Tesla Supercharger. Воры крадут только зарядные кабели, оставляя нетронутыми другие компоненты станций.