Илон Маск вызвал Путина на бой

Конечно, Владимир Путин в Twitter не заходит (и даже не потому что он ограничивается в России). Пользователи посоветовали Маску заниматься своими делами.

Ранее Илон Маск пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в страну ещё одну партию спутниковых терминалов Starlink, чтобы помочь поддерживать интернет-связь.