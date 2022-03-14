Илон Маск вызвал Путина на бой

Наука и технологии
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Илон Маск вызвал Путина на бойШутка ли?
Илон Маск сегодня чрезвычайно активен в Twitter. Сначала он пожаловался, что его компании пострадают от инфляции и роста цен на сырьё, а теперь вызвал Путина побороться с ним.
Твит Маск можно перевести так: «бросаю вызов Владимиру Путину в поединке. На кону стоит Украина». Его спросили: «Ты удивишься, когда он примет твой вызов?». На это Маск ответил на русском языке, что «это было бы честью».
Конечно, Владимир Путин в Twitter не заходит (и даже не потому что он ограничивается в России). Пользователи посоветовали Маску заниматься своими делами.
Ранее Илон Маск пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в страну ещё одну партию спутниковых терминалов Starlink, чтобы помочь поддерживать интернет-связь.