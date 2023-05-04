Илон Маск взял два месяца на запуск новой ракеты после провального запуска и взрыва предыдущей

Самая большая и мощная ракета Starship высотой 120 метров уже совершила свой первый полёт 20 апреля с космодрома Starbase на побережье Техаса.

Целью полёта была отправка верхней ступени ракеты в частичное кругосветное путешествие, с приземлением в Тихом океане около Гавайев спустя 90 минут после старта. Однако из-за нескольких технических проблем ракета была уничтожена через четыре минуты после запуска.

Тем не менее, SpaceX считает испытательный полёт успешным, подмечая, что Starship успешно поднялась на максимальную высоту 39 км. По словам Маска, результаты превзошли его ожидания.

Предприниматель также заявил, что стартовая площадка и следующий корабль Starship должны быть готовы к запуску через 6-8 недель.