Илон Маск якобы захотел купить Intel, в сделке участвует и Qualcomm

Хотя эти заявления все еще носят спекулятивный характер, такие аналитики, как Дилан Патель и Кристофер Дэнели, упомянули о причастности Маска. Дэнли, аналитик Citibank, отметил, что Intel может столкнуться с проблемами при заключении сделки, особенно если она не наймет нового генерального директора, который направит компанию «в сторону от определенных бизнес-моделей».

Пока что к этой новости следует относиться с осторожностью, но с учетом того, что в послужном списке Маска есть неожиданные шаги, это, безусловно, возможность, к которой инвесторы проявляют пристальное внимание, если верить СМИ.