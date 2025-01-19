Илон Маск якобы захотел купить Intel, в сделке участвует и Qualcomm

Опубликовано 19 января 2025, 22:231 мин.
Илон Маск якобы захотел купить Intel, в сделке участвует и QualcommИ GlobalFoundries
По слухам, Илон Маск может быть вовлечен в потенциальную сделку по приобретению Intel, сообщает SemiAccurate. В докладе говорится, что Маск, наряду с Qualcomm и GlobalFoundries, может обсуждать выкуп Intel, возможно, в Мар-а-Лаго.
Хотя эти заявления все еще носят спекулятивный характер, такие аналитики, как Дилан Патель и Кристофер Дэнели, упомянули о причастности Маска. Дэнли, аналитик Citibank, отметил, что Intel может столкнуться с проблемами при заключении сделки, особенно если она не наймет нового генерального директора, который направит компанию «в сторону от определенных бизнес-моделей».
Пока что к этой новости следует относиться с осторожностью, но с учетом того, что в послужном списке Маска есть неожиданные шаги, это, безусловно, возможность, к которой инвесторы проявляют пристальное внимание, если верить СМИ.