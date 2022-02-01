Илон Маск заблокировал студента, который устроил за ним слежку

19-летний Суини рассказал, что миллиардер заблокировал его в социальных сетях. Так Илон Маск дал ясно понять, что работы студенту не светит. Однако Суини всё ещё надеется, что предприниматель вернётся за стол переговоров.

Теперь студент планирует запустить свой бизнес по отслеживанию полётов самолётов, представляющих большой интерес. В частности, Суини рассчитывает установить слежку за Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом. Отмечается, что это может стать прибыльным предприятием для парня.