Илон Маск запланировал запуск второго поколения космического Интернета Starlink до конца 2022 года

Ещё 16 декабря корпорация направила в Федеральную комиссию по связи США документы, в которых прямо заявила о намерении запустить спутники космического Интернета второго поколения до конца декабря 2022 года.

Вместе с тем компания Илона Маска попросила регулятор предоставить ей на 60 суток специальные временные полномочия. С их помощью SpaceX хочет досрочно подключить уже существующие пользовательские терминалы к Starlink второго поколения.

Специалисты заявили, что они смогут дать пользователям доступ к сети с увеличенной пропускной способностью сразу же после активации новых космических аппаратов на орбите.