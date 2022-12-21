Илон Маск запланировал запуск второго поколения космического Интернета Starlink до конца 2022 года

Илон Маск запланировал запуск второго поколения космического Интернета Starlink до конца 2022 годаОчень амбициозно
Несмотря на перипетии вокруг Twitter, Илон Маск продолжает работать над прочими своими проектами. Так, например, его космическая компания SpaceX вполне уверенно движется к запуску второго поколения Starlink уже до конца 2022 года.
Фото: Twitter / Elon Musk
Ещё 16 декабря корпорация направила в Федеральную комиссию по связи США документы, в которых прямо заявила о намерении запустить спутники космического Интернета второго поколения до конца декабря 2022 года.
Вместе с тем компания Илона Маска попросила регулятор предоставить ей на 60 суток специальные временные полномочия. С их помощью SpaceX хочет досрочно подключить уже существующие пользовательские терминалы к Starlink второго поколения.
Специалисты заявили, что они смогут дать пользователям доступ к сети с увеличенной пропускной способностью сразу же после активации новых космических аппаратов на орбите.