Илон Маск запретил выпускать автомобили Tesla без автопилота

Из-за этого автомобили Tesla стали дороже. Однако такое решение все равно выгоднее для покупателя: электрокары стоят больше на $2000, а значит владельцы, которые хотят себе автопилот, сэкономят $1000. Набор Autopilot не будет идти базовой функцией только в Tesla Model 3 (Standard Range).

Кстати, этот же автомобиль, согласно новой стратегии, больше нельзя купить на сайте производителя. Теперь — только по телефону или в магазине.

Кроме того, Tesla ввела услугу аренды автомобилей без права выкупа. Минимальная стоимость аренды составит $3000 за электрокар.