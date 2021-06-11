Илон Маск запустил игру Cyberpunk 2077 на электрокаре Tesla

Модель Model S Plaid получила новую информационно-развлекательную систему, работающуюу на базе процессора AMD Ryzen и дискретной видеокарты AMD RDNA 2.

Илон Маск рассказал, что ещё никогда не было автомобиля, который мог бы сравниться по уровню с PlayStation 5. На новом электрокаре же можно запускать Cyberpunk, причём с высоким FPS на уровне 60.

К сожалению, пока журналисты увидели только короткое демо Cyberpunk 2077 на Model S Plaid стоимостью $130 000. Также некоторые фанаты Tesla смогли посмотреть на изображения того, что похоже на игровой контроллер компании.