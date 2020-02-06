Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет

По мнению экспертов, именно данный сервис может привести к тому, что доставка грузов на орбиту станет намного доступнее, чем прежде. Так, многие организации, желавшие запустить собственный спутник на орбиту, но не имевшие возможность полностью снять ракету, наконец-то смогут реализовать задуманное.

Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя. Вместе с тем им будет необходимо указать также и дату запуска их груза. В качестве аванса, подтверждающего твердость намерений заказчиков, компания требует заплатить вперед 5 тыс долларов.