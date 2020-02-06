Наука и технологии
Сегодня 18:10
Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет
Теперь любой желающий может запустить собственный груз на солнечно-синхронную орбиту
Как стало известно, космическая компания Илона Маска SpaceX разработала и запустила совершенно новый сервис, в рамках которого любой желающий может “арендовать” место в фирменной ракете компании за 1 млн долларов. В эту цену входит доставка любого не запрещенного законом груза весом до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту.
По мнению экспертов, именно данный сервис может привести к тому, что доставка грузов на орбиту станет намного доступнее, чем прежде. Так, многие организации, желавшие запустить собственный спутник на орбиту, но не имевшие возможность полностью снять ракету, наконец-то смогут реализовать задуманное.
Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя. Вместе с тем им будет необходимо указать также и дату запуска их груза. В качестве аванса, подтверждающего твердость намерений заказчиков, компания требует заплатить вперед 5 тыс долларов.