Илон Маск запустил три многоразовые ракеты в течение 36 часов

Космическая компания успешно завершила сразу три запуска Falcon 9 в течение чуть более 36 часов. При этом ещё в феврале глава компании заявлял, что его целью является «запуск Falcon примерно раз в неделю» в течение всего 2022 года.

Что интересно, частная космическая корпорация из года в год бьёт собственные рекорды. Так, в 2021 году она совершила 31 запуск, что на пять запусков больше, чем в 2020-м.

Свежее достижение также продемонстрировало прогресс компании. До этого, в 2021 году, SpaceX могла похвастаться трёмя запусками ракет-носителей лишь за 67 часов.