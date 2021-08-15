Илон Маск запустит орбитальный комплекс Starship в ближайшее время

Маск заверил, что орбитальный комплекс Starship готов, а отвечая на вопрос подписчика о том, реальное ли это время или в исчислении Маска, подчеркнул, что речь идёт о нормальном земном времени. «Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полёту в ближайшие недели, ждём разрешения регулирующих органов», — подчеркнул Маск.

Он также ответил на вопросы о вместительности корабля. По его словам, пилотируемый вариант Starship рассчитан на 100 пассажиров. Отмечается, что SpaceX также готовится к полётам на Марс. Предположительно, это произойдёт в 2026 году. Причём программа компании является независимой.