Илон Маск запустит в Грузии спутниковый интернет

Наука и технологии
Вчера в 23:35
Илон Маск запустит в Грузии спутниковый интернетПока есть только предварительные договорённости
Илон Маск уже заявлял о намерениях провести спутниковый интернет по всему миру с помощью системы Starlink. Теперь дело дошло до реализации заявлений. Как отмечает источник, сейчас SpaceX планирует провести интернет в Грузии, подтверждение тому — недавняя встреча руководства компании и представителей Грузии.
Как отмечает источник, на встрече обсуждали обоюдные интересы компании и Грузии как пилотной страны по вовлечению в процесс глобальной интернетизации. Речь также шла о предоставлении интернет-провайдерам страны оборудования необходимого уровня.
Напомним, подключение к StarLink начнётся не раньше сентября, когда, по заявлениям SpaceX, их спутники достигнут своих орбит.