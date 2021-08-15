Илон Маск запустит в Грузии спутниковый интернет

Как отмечает источник, на встрече обсуждали обоюдные интересы компании и Грузии как пилотной страны по вовлечению в процесс глобальной интернетизации. Речь также шла о предоставлении интернет-провайдерам страны оборудования необходимого уровня.

Напомним, подключение к StarLink начнётся не раньше сентября, когда, по заявлениям SpaceX, их спутники достигнут своих орбит.