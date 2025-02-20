Илон Маск заявил, что астронавты со Starliner вернутся на Землю через месяц

Астронавты прибыли на МКС 5 июня 2024 года на модуле Boeing Starliner, и должны были пробыть на орбите 8 дней, а находятся на МКС уже 258 дней, или почти 9 месяцев. Маск рассказал, что SpaceX вынужденно отложила возвращение Уилмора и Уильямс на Землю по распоряжению NASA, хотя в сентябре для их возвращения была отправлена капсула Crew Dragon.

Теперь же Трамп настаивает на возвращении астронавтов домой, поскольку «они находятся в затруднительном положении». Маск подчеркнул, что Уилмора и Уильямс вернут по ускоренной процедуре с соблюдением всех мер предосторожностей, так как это — «указание президента».

Маск сказал в интервью, что астронавты вернутся домой также на капсуле Crew Dragon через месяц. «По указанию президента мы ускоряем процедуру возвращения астронавтов. Я думаю, что это займёт примерно четыре недели», — заявил Маск.