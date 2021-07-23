Илон Маск заявил о безопасности атомных электростанций

Наука и технологии
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Илон Маск заявил о безопасности атомных электростанцийПризывает не бояться их
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал предубеждения вокруг атомной электроэнергетики. Он говорит, что это безопасный метод добычи энергии и надо его развивать.
Ядерную энергетику действительно называют самой «чистой». При работе атомной электростанции не выбрасывается столько парниковых газов. Тем не менее общество относится к ядерной энергетике с недоверием — из-за прошлых крупных аварий.
Илон Маск высказался по этому поводу. «Думаю, современные атомные электростанции безопасны, вопреки тому, что думают люди… Я говорю о делении. Вам не нужен синтез», — заявил предприниматель.
Он имел в виду ядерное деление, которое используется в обычных ядерных реакторах. Термоядерный синтез же считается ещё более безопасным, но пока его применение сложно.