Илон Маск заявил о безопасности атомных электростанций

Ядерную энергетику действительно называют самой «чистой». При работе атомной электростанции не выбрасывается столько парниковых газов. Тем не менее общество относится к ядерной энергетике с недоверием — из-за прошлых крупных аварий.

Илон Маск высказался по этому поводу. «Думаю, современные атомные электростанции безопасны, вопреки тому, что думают люди… Я говорю о делении. Вам не нужен синтез», — заявил предприниматель.

Он имел в виду ядерное деление, которое используется в обычных ядерных реакторах. Термоядерный синтез же считается ещё более безопасным, но пока его применение сложно.