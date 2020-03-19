Илон Маск заявил о готовности Tesla производить медицинские приборы для борьбы с коронавирусом

Речь идёт об аппаратах для искусственной вентиляции лёгких. Илон Маск подтвердил, что его заводы будут создавать приборы, беседуя с подписчиками в Twitter о панике вокруг пандемии. Предприниматель рассказал, что урон от массовой истерии всё ещё опаснее, чем от самого коронавируса. Маск отметил, что если все переориентируются на лечение данной инфекции, то медицинских ресурсов для борьбы с другими заболеваниями попросту не хватит.

На это один из пользователей написал, что Tesla следует начать производить аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Маск заверил, что компания будет делать это при необходимости. Впрочем произвести их мгновенно не получится.