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Илон Маск заявил о способности электропикапа Tesla плавать непродолжительное время
Как и, например, Model S
Илон Маск заявил о способности электропикапа Tesla плавать непродолжительное время. Данный автомобиль пока ещё не вышел в продажу.
Tesla Cybertruck представили ещё в прошлом году, но пока над электропикапом продолжают работу, и купить его нельзя.
Разговор о возможностях машины начался с другого электрокара Tesla. Несколько лет назад СМИ сообщили, что модель Tesla Model S смогла переправиться через затопленный тоннель. Тогда Маск заявил, что компания не рекомендует этого делать, но Model S достаточно хорошо плавает. Дело в том, что у электрокара аккумулятор полностью герметичен.
На днях же Илона спросили, можно ли будет пересекать на Tesla Cybertruck ручьи без опаски.
«Да, он (прим. Cybertruck) будет даже плавать некоторое время», — ответил предприниматель.