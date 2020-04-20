Илон Маск заявил о способности электропикапа Tesla плавать непродолжительное время

Tesla Cybertruck представили ещё в прошлом году, но пока над электропикапом продолжают работу, и купить его нельзя.

Разговор о возможностях машины начался с другого электрокара Tesla. Несколько лет назад СМИ сообщили, что модель Tesla Model S смогла переправиться через затопленный тоннель. Тогда Маск заявил, что компания не рекомендует этого делать, но Model S достаточно хорошо плавает. Дело в том, что у электрокара аккумулятор полностью герметичен.

На днях же Илона спросили, можно ли будет пересекать на Tesla Cybertruck ручьи без опаски.

«Да, он (прим. Cybertruck) будет даже плавать некоторое время», — ответил предприниматель.